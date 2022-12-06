Больше ста свердловских спасателей сдали кровь для участников спецоперации

Каждый из сотрудников сдал от 300 до 450 миллилитров крови. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Свердловские спасатели бесплатно сдали кровь для участников специальной военной операции (СВО). Больше ста огнеборцев со Среднего Урала присоединились к всероссийской акции "Своих не бросаем".

"Среди присоединившихся к акции есть активные доноры, которые на протяжении уже нескольких лет регулярно пополняют банк крови области не только в рамках акции, а есть и такие, для кого данная процедура проходила в первый раз", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Перед сдачей крови сотрудники МЧС прошли медицинский осмотр у терапевтов. У спасателей измерили давление, определи группу, резус-фактор крови и уровень гемоглобина. После этого огнеборцы были допущены к сдаче крови.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Каждый из доноров сдал от 300 до 450 миллилитров крови. До конца 2022 года в акции по сдаче крови примут участие сотрудники всех пожарно-спасательных гарнизонов Среднего Урала.

Напомним, в Национальный день донора свердловчане сдали больше 200 литров крови.