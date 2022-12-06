В зоне спецоперации заработала полевая почта

Минобороны России организовало работу полевой почты в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает военкомат Свердловской области.
За обеспечение работы полевой почты в зоне СВО отвечают подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил России. Для того чтобы отправить письмо военнослужащему, проходящему службу на территории проведения специальной военной операции, достаточно указать номер войсковой части. Узнать данные можно в военкомате муниципалитета, из которого был мобилизован военнослужащий.
"Далее необходимо оформить почтовый адрес на конверте по образцу: 103400, Москва‑400, войсковая часть — номер в/части — и отправить как обычное письмо", — уточнили в свердловском областном военном комиссариате.
Также для связи с родными на территории проведения спецоперации развернуты пункты междугородной телефонной связи.
Напомним, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что из украинского плена удалось вернуть еще одного жителя Среднего Урала.
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