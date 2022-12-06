Правительство РФ направит 230 млн рублей для оказания медпомощи в зоне спецоперации

Средства на медпомощь выделяют из резервного фонда РФ. Фото: Алексей Кунилов

Почти 230 миллионов рублей из резервного фонда правительство России направит на обеспечение медицинской помощи для участников специальной военной операции (СВО). Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги направят на приобретение необходимых медизделий и на зарплату специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которые оказывают специализированную и другую медицинскую помощь военнослужащим.

"Они формируют мобильные отряды, которые трудятся на передовой, заботятся о здоровье ребят, спасают жизни", — отметил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Напомним, в зоне спецоперации начала работать полевая почта.