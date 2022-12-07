У российских регионов появится возможность помогать военкоматам

Госдума рассмотрит соответствующий законопроект. Фото: Галина Соловьева

Госдума может принять поправки к законопроекту "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Документ в нижнюю палату на рассмотрение внесло заксобрание Пензенской области.

Законопроект предусматривает наделение субъектов России правом по оказанию материально-технической помощи военным комиссариатам, расположенным в регионах. Авторы инициативы объясняют, что сегодня важно своевременно и качественно решать задачи по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил России, сообщают "Известия".

По данным издания, законопроект с данными поправками Госдума может принять в первом чтении в январе 2023 года.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года, было призвано порядка 300 тысяч военнослужащих запаса.