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7 декабря 2022, 09:41

У российских регионов появится возможность помогать военкоматам

  Валерия Белякова
Военкомат

Госдума рассмотрит соответствующий законопроект. Фото: Галина Соловьева

Госдума может принять поправки к законопроекту "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Документ в нижнюю палату на рассмотрение внесло заксобрание Пензенской области.

Законопроект предусматривает наделение субъектов России правом по оказанию материально-технической помощи военным комиссариатам, расположенным в регионах. Авторы инициативы объясняют, что сегодня важно своевременно и качественно решать задачи по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил России, сообщают "Известия". 

По данным издания, законопроект с данными поправками Госдума может принять в первом чтении в январе 2023 года. 

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года, было призвано порядка 300 тысяч военнослужащих запаса.

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