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7 декабря 2022, 19:56

Владимир Путин ответил на вопрос Татьяны Мерзляковой о второй волне мобилизации

Совещание

Владимир Путин заявил, что только половина от призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих — 150 тыс. человек — находятся в зоне проведения СВО. Фото: скриншот трансляции заседания из официального telegram-канала Кремля

Президент России Владимир Путин провел 7 декабря заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Отвечая на вопрос свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, глава государства отметил, что сейчас в дополнительной мобилизации необходимости нет.

Татьяна Мерзлякова спросила у Владимира Путина, стоит ли россиянам ожидать второй волны мобилизации.

"Сейчас только половина от призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих — 150 тыс. человек — находятся в зоне проведения СВО. Из них 77 тыс. военных находятся в боевых подразделениях. Еще 73 тыс. человек выполняют функции территориальной обороны и располагаются на вторых и третьих рубежах. Остальные 150 тыс. до сих пор остаются в учебных центрах и на полигонах Минобороны РФ. Они представляют так называемый боевой резерв. В этих условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. В этом нет необходимости", — заявил Владимир Путин.

Отметим, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области обратилась с таким вопросом к президенту после многочисленных обращений граждан, поступивших на горячую линию по вопросам мобилизации. Получить ответы на интересующие вопросы призванные для участия в СВО свердловчане и их родственники могут по телефону 8 800 1019111.

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Областная газета Свердловской области

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