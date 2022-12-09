Евгений Куйвашев напомнил о поддержке семей мобилизованных

Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии ответил на вопрос, связанный с поддержкой семей мобилизованных.

Как напомнил глава региона, на Среднем Урале семьям и каждому ребенку призванных по частичной мобилизации положены выплаты по 20 тысяч рублей. Кроме того, для воспитанников детсадов предусмотрено бесплатное горячее питание. Для тех, кто учится в колледже — компенсация за покупку одежды. Надо обращаться в администрации муниципалитетов.

Губернатор отметил, что информацию о поддержке можно получить на горячей линии при уполномоченном по правам человека — по номеру 8 800 101‑91‑11.