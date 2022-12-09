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9 декабря 2022, 12:37

Евгений Куйвашев напомнил о поддержке семей мобилизованных

мобилизованные

Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии ответил на вопрос, связанный с поддержкой семей мобилизованных.

Как напомнил глава региона, на Среднем Урале семьям и каждому ребенку призванных по частичной мобилизации положены выплаты по 20 тысяч рублей. Кроме того, для воспитанников детсадов предусмотрено бесплатное горячее питание. Для тех, кто учится в колледже — компенсация за покупку одежды. Надо обращаться в администрации муниципалитетов.

Губернатор отметил, что информацию о поддержке можно получить на горячей линии при уполномоченном по правам человека — по номеру 8 800 1019111.

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Областная газета Свердловской области

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