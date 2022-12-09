Мобилизованные свердловчане получают зарплату с 10 по 20 число

Жительница Свердловской области спросила у главы региона Евгения Куйвашева про зарплату мобилизованных. Вопрос был озвучен в рамках прямой линии губернатора.
Евгений Куйвашев отметил, что данный вопрос находится на контроле у Минобороны. "Я знаю, что деньги перечисляют каждый месяц с 10 по 20 число", — добавил он.
Глава региона также допустил, что зарплаты могут задерживаться, поскольку некоторые сборные пункты не подали документы. "Ошибки случаются", — подтвердил губернатор и рекомендовал в случае отсутствия выплат обратиться по номеру горячей линии — 8 800 101‑91‑11.
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