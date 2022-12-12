Омбудсмен Татьяна Мерзлякова помогла освободить из плена 13 свердловчан

В процессе возврата военнопленных участвуют около ста человек. Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила о 13 жителях, которых удалось освободить из плена. Еще трое военнопленных были возвращены в другие регионы России.

"Мне очень это тяжело дается. И груз ответственности на мне висит. Мне звонит папа мальчика, жена, мама. Сегодня поступило еще одно обращение не из нашей области. Работаем. Я знаю, как работает механизм возвращения военнопленных, но не хотелось бы его озвучивать", — сообщила на пресс-конференции свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Она добавила, что в освобождении военнопленных принимают участие около ста человек. Омбудсмен рассказала, что после плена все военнослужащие попадают на реабилитацию, а затем многие возвращаются обратно в зону проведения спецоперации. Также уполномоченный по правам человека в Свердловской области предостерегла жителей от мошенников, которые предлагают вызволить из плена родственников.

"У нас две линии возврата военнопленных: через Минобороны и гуманитарный коридор. У нас появились недобросовестные люди, которые пишут в соцсетях: "Поможем вернуть из плена". Они ничем не помогут. Мы договорились с прокурором Свердловской области, что будем смотреть эту тему. Вызволить юридическим путем из плена — сегодня невозможно", — подчеркнула омбудсмен.

Напомним, ранее Татьяна Мерзлякова приняла участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое возглавил Президент России Владимир Путин.