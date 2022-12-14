Свердловские полицейские провели концерт для участников спецоперации

Концерт посетили более семисот военнослужащих. Фото: Валерий Горелых

Творческий коллектив Культурного центра ГУ МВД России по Свердловской области организовал концерт в учебном центре Елани для мобилизованных граждан. Мероприятие посетили более семисот военнослужащих, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Ведущая майор Светлана Фетюкова поинтересовалась у зрителей, кто из какого города. Казалось бы, простой вопрос, а он тут же сблизил и объединил земляков. Они с гордостью выкрикивали названия своих населенных пунктов, откуда прибыли на защиту своей Родины. Зал рукоплескал, когда полицейские артисты исполнили патриотические и любимые всеми хиты: "Темная ночь", "Донбасс", "Берега России" и другие. Одним из участников предновогоднего сюрприза стала участковый уполномоченный ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу Василиса Перминова. Ее вторая половинка с самого начала специальной военной операции несет свою боевую вахту по защите жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Певица в погонах поделилась этим с находившимися в зале зрителями, что мгновенно вызвало бурю эмоций и аплодисменты", — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщил Валерий Горелых, музыканты сумели поднять настроение пришедшим на концерт военнослужащим. После выступления участники творческого коллектива пообщались со зрителями и сфотографировались на память.

Напомним, в зоне специальной военной операции заработала полевая почта, для отправки письма необходимо указать номер войсковой части.