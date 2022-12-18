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18 декабря 2022, 10:35

Из Екатеринбурга в зону СВО уехал отряд казаков-добровольцев

казаки-добровольцы

Вместе с отрядом в зону спецоперации отправилась гумпомощь. Фото: пресс-служба ОВКО

Они пополнят казачий добровольческий отряд "Ермак". Для многих это уже вторая или третья командировка.

Проводить добровольцев прибыл атаман Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО, штаб войска находится в Екатеринбурге) Владимир Романов.

"Я горжусь вами всеми, кто стоит сейчас в строю. Я искренне это говорю, потому что в отличие от многих вы сделали свой выбор добровольно. Это выбор людей, которых можно назвать настоящими патриотами", — сказал он, выразив уверенность, что отряд выполнит все поставленные перед ним задачи.

Казаков также благословил войсковой священник протоиерей Максим Миняйло, сообщили в пресс-службе ОВКО. Отмечается, что с отрядом в зону боевых действий отправлена гуманитарная помощь: продукты питания, предметы для обустройства лагеря, теплая одежда и обувь, лекарства и медицинские изделия, предметы обмундирования и экипировки.

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