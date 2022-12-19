Концертная бригада из Свердловской области выступила для бойцов в ЛНР

Для участников СВО артисты исполнили патриотические песни и стихи. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Луганскую Народную Республику прибыла концертная бригада из Свердловской области, которая выступила для бойцов Центрального военного округа (ЦВО). За неделю артисты провели 9 концертов на Донбассе, в том числе и в местах дислоцирования российских войск.

По словам заместителя главы министерства культуры Свердловской области Романа Дорохина, поддерживать героев — это профессиональный долг деятелей культуры.

"Бесстрашные артисты получили теплоту сердец и аплодисменты от бойцов. Это смысл нашей профессии — служить зрителю. Культура всегда рядом! Петь в непростых условиях мы не боимся, мы приезжали и будем приезжать", — добавил Роман Дорохин.

Для военнослужащих выступали солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Жанна Бирючинская, артистка Уральского государственного Театра эстрады Олеся Мещанинова и другие. Для участников СВО они исполнили песни Дмитрия Маликова и Елены Ваенги. Роман Дорохин декламировал патриотическую лирику.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В департаменте информполитики Свердловской области подчеркнули, что это уже третья поездка артистов Среднего Урала в зону спецоперации. Ранее к бойцам приезжали свердловский министр культуры Светлана Учайкина и ее заместитель Сергей Радченко.