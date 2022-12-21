Владимир Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации

Рабочая группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России поручил организовать рабочую группу, которая обеспечит взаимодействие органов власти по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников специальной военной операции. Группа должна стать инструментом обратной связи для главы государства.

Как следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, рабочая группа должна обеспечить взаимодействие палат Совфеда, Госдумы, федеральных госорганов, органов госвласти в регионах, а также общественных объединений. На нее возлагают ряд задач, среди них: специальная и правовая защита граждан, участвующих в спецоперации, вопросы совершенствования правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки, участие в разъяснительной работе.

"Контроль за реализацией мер социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции и членов их семей, а также взаимодействие с такими гражданами и членами их семей", — обозначено в распоряжении.

Утвержден состав рабочей группы. В нее вошли первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, член комитета Совфеда по международным делам Александр Карелин и другие. Группе поручено ежемесячно представлять доклад главе государства.

Как отметил сенатор Андрей Турчак, рабочая группа должна помочь обратить внимание на текущие проблемы мобилизационной подготовки и обеспечения соцподдержкой семей участников СВО и оперативно решать их.

"Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи <...> — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих", — цитирует РИА Новости первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

Отметим, как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня президент России проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны, где будут подведены итоги работы Вооруженных сил РФ за 2022 год и поставлены задачи на следующий. Доклад представит министр обороны Сергей Шойгу.

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