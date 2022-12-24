Свердловские власти выплатили семьям мобилизованных более 580 млн рублей

Семья и каждый ребенок мобилизованного могут получить по 20 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области, по данным на 23 декабря, членам семей мобилизованных перечислено 29 075 единовременных денежных выплат. Общая сумма составила 581,5 млн рублей.

"Социальные выплаты мы получили в срок. Зарплата мобилизованным тоже была выплачена в сроки, которые были указаны государством, в полном объеме. Поддержка организована, льгот очень много: бесплатное питание в школах, детские сады дети тоже посещают бесплатно, спортивные секции, сейчас для нас организованы новогодние елки", — рассказала жена мобилизованного Наталья Третьякова.

Напомним, постановление о единовременных выплатах в Свердловской области принято в октябре. Семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, могут единоразово получить 20 тысяч рублей. Такая же сумма полагается каждому ребенку военнослужащего.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что выплаты членам семей призванных по частичной мобилизации назначаются автоматически после передачи муниципалитетами списков получателей в минсоцполитики региона. Также можно самостоятельно обратиться в территориальное управление соцполитики по месту жительства.