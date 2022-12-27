«Нам важно знать, что мы не одни»

Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина вручила детям Макеевки сладкие подарки. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловчане доставили жителям Макеевки новогодние подарки

Делегация Среднего Урала во главе с председателем регионального Заксобрания Людмилой БАБУШКИНОЙ посетила город Макеевку Донецкой Народной Республики (ДНР), доставив туда гуманитарную помощь. В нее вошли больше 32 тысяч детских подарков, сформированных Свердловской областью совместно с Ханты-Мансийским автономным округом, а также обогреватели, продуктовые наборы и сладости.

В Макеевке Людмила Бабушкина провела встречу по развитию гуманитарных связей, в которой приняли участие председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман и глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров. Главной темой обсуждения стала поддержка военнослужащих и членов их семей.

«Ваши родные и близкие люди совершили подвиг, который никогда не забудется. На их примере будут воспитываться настоящие патриоты. Мы, со своей стороны, готовы оказать вам всевозможную необходимую помощь и поддержку», — подчеркнула председатель Законодательного Собрания.

Всего с начала года Макеевка получила больше одной тысячи тонн гуманитарной помощи из Свердловской области. 60 фур доставили в город спецтехнику для восстановления дорог, продукты, лекарства, одежду, книги и предметы первой необходимости. А летом этого года уральцы доставили в учебные заведения города комплекты школьной мебели – парты и стулья.

«Макеевка признательна правительству Свердловской области за оказанную помощь в различных направлениях города. Мы ценим и чувствуем поддержку, которую вы нам оказываете. Примите слова благодарности от меня лично и от лица всех макеевчан», – отметил Владислав Ключаров.

В ходе поездки Людмила Бабушкина и Владислав Ключаров посетили находящийся в Макеевке волонтерский центр Свердловской области, ассоциацию инвалидов и центр социального обслуживания, а также навестили семьи погибших военных. Также председатель Законодательного Собрания пригласила многодетную семью провести лето на Среднем Урале и отдохнуть в детском лагере.

Нуждающимся председатель Заксобрания вручила новогодние подарки: обогреватели, продуктовые наборы и сладости.

«Спасибо, что не оставляете нас без внимания, нам важно знать, что мы не одни. Мы чувствуем поддержку и заботу. Вы очень много для нас делаете!» – отметила пациент ассоциации инвалидов «Ника Плюс» Ирина Чибизова.

Напомним, в июне 2022 года Свердловская область заключила соглашение о сотрудничестве в Макеевкой. Уральский регион помогает городу в восстановлении инфраструктуры. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил за это губернатора Евгения Куйвашева.