В Екатеринбурге собирают новогодние подарки для мобилизованных свердловчан и их семей

Павильон для сбора подарков установлен на улице Вайнера, напротив здания министерства здравоохранения региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Павильон для сбора новогодних подарков в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе установили в Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Горожане могут принести игрушки, сладости, продукты, одежду и другие необходимые вещи. Собранные подарки направят мобилизованным свердловчанам и их семьям.

"В канун Нового года особенно важно поддержать тех, кто находится вдали от дома и выполняет свои служебно-боевые задачи. Каждый уралец может выразить свои слова поддержки, записав видеообращение, или порадовать детей из семей военнослужащих подарком к празднику. Своим душевным теплом и заботой мы создадим новогоднее настроение у тех, кто сейчас на передовой", — рассказал руководитель регионального штаба акции #Мывместе в Свердловской области Евгений Дайнес.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также все желающие смогут записать видео с поздравлением для бойцов, которые находятся в зоне спецоперации. По словам волонтеров, чаще всего уральцы в качестве подарков несут конфеты и шоколад.

"Этими знаками внимания люди показывают нашим бойцам, что их ждут обратно, что понимают, как ребятам сложно", — отметила волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.

Павильон установлен на улице Вайнера, в районе дома 34, корпус "Б". Он будет работать до 7 января с 9:00 до 21:00.

Напомним, в начале декабря в зоне спецоперации заработала полевая почта, организованная Минобороны России.