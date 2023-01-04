Журналист "Областной газеты" принял участие в сборе новогодних подарков для участников СВО

Чаще всего жители и гости Екатеринбурга приносят в павильон сладкие подарки для детей военнослужащих. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В центре Екатеринбурга с 27 декабря в рамках Всероссийской акции #МыВместе проходит сбор сладких подарков для детей защитников, теплых и полезных вещей для самих участников специальной военной операции (СВО), а также запись видеопоздравлений от жителей и гостей столицы Урала. На один день в ряды волонтеров вступила корреспондент "ОГ" Екатерина Сердитых.

Четвертое января. Утро волонтеров акции #МыВместе начинается с открытия павильона. Каждый день в 9:00 сюда приходят пять или шесть добровольцев. Одна из волонтеров акции #МыВместе, доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович рассказывает, помогать собирать сладкие подарки и гумпомощь в праздники отозвалось несколько десятков человек, в основном это студенты Екатеринбургского медицинского колледжа, Уральского государственного экономического и Уральского федерального университетов.

"Мы давно занимаемся сбором гуманитарной помощи. Сами выезжали и на территорию ДНР, ЛНР. Видели, насколько нужна помощь военнослужащим и тем, кто покидает свои дома. Поэтому относимся к акции с чувством долга. Ведь наши ребята там, в наших силах сделать все, чтобы им там было комфортнее и они знали, что их ждут домой. Конечно, их обеспечивают всем необходимым ВС РФ, но им все равно приятно, когда приходит посылка с подписью "Для наших ребят", — поделилась Евгения Миронович.

Вместе со студентами-первокурсниками свердловского медколледжа Анжеликой Сологуб и Яковом Кофановым идем раздавать листовки и рассказывать прохожим об акции. В это время ребята делятся со мной своими впечатлениями и мыслями о волонтерстве.

"Как только поступили в колледж, нам предложили записаться в ряды волонтеров. Уже почти полгода постоянно принимаем участие в акциях по сбору гуманитарной помощи. Выйти работать на такой акции в праздничные дни, когда все отдыхают, ничуть не жалко. У нас есть желание приносить пользу обществу. Можно сказать, что волонтерство помогает осознать, что мы живем не просто так, мы приносим пользу", — рассказывают Анжелика и Яков.

Большинство волонтеров акции — студенты. Фото: Павел Ворожцов

В палатку заходят люди разных возрастов, ближе к полудню пришли Борис Иванович с супругой Любовью Ивановной и Ольга Степановна. Компания принесла несколько пакетов с подарками. В одном — самодельные яблочные чипсы, тушенка, мед. В других — термобелье, футболки, туалетная бумага, полотенца, постельное белье, майки, теплая одежда.

"Мы с мужем сами военнослужащие. После университета он уехал служить в Даурию (Даурия — историко-географический регион в пределах современных Республики Бурятии, Забайкальского края и Амурской области. — Прим. автора.), а я с ним поваром. Сейчас внук у меня в армии на срочной службе. У Ольги Степановны муж полковник. Тема армии нам близка, потому решили помочь тем, кто служит", — рассказала Любовь Ивановна.

За восемь дней работы павильона волонтерам удалось собрать более 350 кг гуманитарной помощи: сладких подарков, теплых вещей, продуктов длительного хранения, а также средств личной гигиены. Порядка 30 видеопоздравлений со словами поддержки было записано жителями и гостями Екатеринбурга.

Напомню, павильон акции #МыВместе располагается на улице Вайнера, в районе дома № 34. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 7 января включительно.