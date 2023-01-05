Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО 6 и 7 января

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу временно прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Рождественское перемирие будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Ранее с инициативой о временном прекращении огня в зоне СВО выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в документе с указаниями главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Владимир Путин отметил, что в районах боевых действий проживает много людей, исповедующих православие. В связи с этим Президент призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня, чтобы дать возможность верующим посетить рождественские службы.