550 килограммов гумпомощи для мобилизованных собрали в Екатеринбурге

Павильон работал ежедневно с 27 декабря по 7 января. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге добровольцы проекта #МыВместе собрали 550 килограммов гуманитарной помощи. Акция, призванная поддержать мобилизованных свердловчан, проходила в течение двух недель.

За это время жители и гости столицы Урала передали в руки волонтеров 550 кг сладких подарков, продуктов длительного хранения, теплых вещей, средств личной гигиены.

"Сегодня все будет отправлено и передано нашим ребятам, которые находятся на территории СВО, и их семьям", — рассказала "Областной газете" доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.

Кроме того, в павильоне все желающие могли записать видеопоздравления тем, кто находится в зоне спецоперации. Всего было отснято свыше 50 обращений. Их объединят в общий видеоролик, чтобы показать военнослужащим.

Добавим, сбор гумпомощи будет продолжен и после завершения работы павильона #МыВместе — волонтеры, как и прежде, работают в Доме добровольцев Свердловской области (Екатеринбург, ул. Крылова, 2).