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8 января 2023, 18:38

Минобороны: 50 российских военных возвращены из украинского плена

военные

Это первый обмен пленными с начала года. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в результате переговоров из украинского плена возвращены 50 российских военнослужащих. Их доставят в Москву, заявили в Министерстве обороны РФ.

"8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Видео: Минобороны РФ.

Отмечается, что освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Для прохождения реабилитации в медучреждениях Минобороны их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Добавим, с начала нового года это первый обмен пленными. До этого сообщалось о возвращении 31 декабря 82 пленных.

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