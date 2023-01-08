Минобороны: 50 российских военных возвращены из украинского плена

Это первый обмен пленными с начала года. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в результате переговоров из украинского плена возвращены 50 российских военнослужащих. Их доставят в Москву, заявили в Министерстве обороны РФ.

"8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Видео: Минобороны РФ.

Отмечается, что освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Для прохождения реабилитации в медучреждениях Минобороны их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Добавим, с начала нового года это первый обмен пленными. До этого сообщалось о возвращении 31 декабря 82 пленных.