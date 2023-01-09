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9 января 2023, 16:55

Свердловские волонтеры направили в зону проведения СВО еще 5 тонн гумпомощи

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Всего за 2022 год из Свердловской области в Донбасс было отправлено 2,8 тыс. тонн гумпомощи. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловский Дом добровольцев 9 января отправил в зону проведения СВО еще более 5 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры собрали для военнослужащих продукты питания, медикаменты, теплые вещи и обогревательное оборудование.

Всего за 2022 год из Свердловской области в Донбасс было отправлено 2,8 тыс. тонн гумпомощи. По словам руководителя Дома добровольцев и координатора штаба акции #МыВместе в регионе Евгения Дайнеса, Средний Урал признан одним из лидеров по сбору помощи в рамках всероссийского движения.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что в состав груза также вошли подарки, собранные в рамках новогодней акции #МыВместе. Напомним, с 27 декабря по 7 января на ул. Вайнера в Екатеринбурге работал павильон, куда жители уральской столицы могли принести продукты длительного хранения, сладости, игрушки и теплые вещи  — как для военнослужащих, так и для членов их семей. Также в этом павильоне можно было записать видеопоздравление для бойцов. По итогам акции удалось собрать более 550 килограммов гумпомощи.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Сегодня мы отправили гуманитарную помощь ребятам, которые находятся на передовой. А видеоролики мы смонтируем в один, также отправим бойцам и разместим в соцсетях. Важно, что в акции участвовали и малыши, и подростки, и молодежь, и пожилые люди. Первым подарком, принесенным в павильон, стала плитка шоколада от 15‑летнего подростка. Один семилетний мальчик пришел с мамой, спел на камеру гимн России и рассказал, что знает его с трех лет", — поделилась волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.

Отметим, что Дом добровольцев продолжает круглосуточно принимать гуманитарную помощь по адресу ул. Крылова, 2. Телефон для справки: (343) 382‑23‑77.

Фото: департамент информполитики Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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