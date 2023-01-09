Жителя Свердловской области вернули в Россию из украинского плена

Мужчину доставили в Россию 8 января. Фото: Полина Зиновьева

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что из украинского плена удалось вернуть еще одного свердловского военнослужащего. Мужчину доставили в Россию 8 января.

"История его появления в нашем списке — это ответственность и забота председателя комитета солдатских матерей Лесного Нелли Ивановны Маркеловой. И хотя парень живет в другом городе, его сестра знает: в Лесном, где она живет, есть действительно заботливый комитет солдатских матерей. Нелля Ивановна приехала к нам на 25‑летие (института Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. — Прим. ред.) и обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Затем мы оформили документы, а вчера парень вернулся в Россию", — рассказала Татьяна Мерзлякова у себя на странице "ВКонтакте".

Также свердловский омбудсмен рассказала о работе по решению проблем военнослужащих и их семей. В частности, в праздничные дни региональный аппарат уполномоченного по правам человека получил более 30 положительных ответов по выплатам довольствия мобилизованным гражданам, а также письма с благодарностями.

При этом Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что проблем, которые необходимо решить, до сих пор остается много.

Напомним, в середине декабря свердловский омбудсмен помогла вернуть из плена 13 военнослужащих со Среднего Урала.