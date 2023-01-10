Семьи мобилизованных свердловчан получили почти 30 тысяч региональных выплат

На 10 января семьям мобилизованных свердловчан выплатили 595 020 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале членам семей участников специальной военной операции выплатили 595 020 тысяч рублей. Всего перечислили 29 751 региональную выплату, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В регионе на каждого из детей мобилизованного и их семьям положены выплаты по 20 тысяч рублей. Их назначает министерство социальной политики Свердловской области на основе списков, поступивших из муниципалитетов.

Напомним, на Среднем Урале работает горячая линия. По телефону 8 800 101-91-11 можно сообщить о проблемах, связанных с частичной мобилизацией, с выплатой федерального денежного довольствия, и обратиться с другими вопросами. Операторы принимают звонки по будням с 10:00 до 19:00.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в случае гибели или ранения участников спецоперации.