Женские общественные организации отправили мобилизованным свердловчанам теплые вещи

Это не первая отправка гумпомощи мобилизованным из Свердловской области в этом году. Фото: Полина Зиновьева

Свердловские отделения "Союза женщин России" и "Комитета семей воинов Отечества" направили гумпомощь мобилизованным. Сбор осуществлялся при поддержке Дома добровольцев Свердловской области.

"Союз женщин России" транслирует, что его главная задача — поддержка женщин в развитии предпринимательства, поддержка семей с детьми, участников спецоперации, и слова не расходятся с делами. Сегодня мобилизованным отправляется не первый груз. Уверена, что и в дальнейшем союз будет проявлять активность на благо всех, кто в этом нуждается", — заявила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Как отметила руководитель реготделения союза Ирина Чемезова, основная деятельность организации — защита женщин. Однако сейчас вектор работы сместился — внимание уделяется поддержке мобилизованных и их семей.

"Наши мужчины на передовой. И наша задача быть вместе с ними, пусть и незримо, вдалеке. Но они должны знать, что мы любим их и гордимся ими", — добавила представитель "Комитета семей воинов Отечества" Наталья Гусева, чей супруг сейчас находится в зоне спецоперации.

Фото: Полина Зиновьева

По итогам 2022 года регион направил на Донбасс 2,8 тысячи тонн гуманитарной помощи, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, 9 января Свердловский Дом добровольцев отправил в зону СВО более 5 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры собрали для военнослужащих продукты питания, медикаменты, теплые вещи и обогреватели.

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