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12 января 2023, 18:01

Уральский аграрный университет отправил гумпомощь участникам СВО

гумгруз от УрГАУ

Штаб по сбору гуманитарной помощи открыт в вузе с ноября прошлого года. Фото: пресс-служба УрГАУ

Сегодня в рамках проекта #МыВместе УрГАУ направил бойцам, участвующим в специальной военной операции, предметы личной гигиены, медикаменты и продукты питания длительного хранения. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Мы выражаем поддержку ребятам, которые сейчас защищают честь нашей страны, и хотим сказать, что верим в них и ждем дома", — отметила ректор университета Ольга Лоретц. Она также поблагодарила всех, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи.

Помимо вещей и продовольствия в зону СВО, для поднятия боевого духа военных, отправлены письма от студентов.

Фото: пресс-служба УрГАУ

Напомним, весной прошлого года преподаватели и студенты вуза приняли участие во всероссийской акции помощи животным Донбасса, отправив корма и медикаменты. А осенью переработали больше полтонны яблок и ягод для отправки цукатов участникам СВО.

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Областная газета Свердловской области

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