Свердловчане отправили в зону СВО 3,6 тонны гуманитарного груза

В очередном сборе гуманитарной помощи приняли участие Свердловский областной медицинский колледж, а также несколько общественных организаций. Фото: департамент информполитики Свердловской области

С площадки Дома добровольцев в Екатеринбурге в рамках акции #МыВместе отправили очередную партию с гуманитарным грузом для участников специальной военной операции. Сбором вещей занимались сразу несколько общественных организаций Свердловской области.

Для бойцов свердловчане собрали теплые вещи, продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены, туристические печи. Общий вес отправленного гуманитарного груза — 3,6 тонны.

"В каждой посылке — сладкий новогодний подарок и письмо, написанное свердловчанами для солдат и офицеров, находящихся сегодня на передовой", — рассказала волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В очередном сборе гуманитарной помощи приняли участие Свердловский областной медицинский колледж, а также несколько общественных организаций, среди которых — региональные отделения Общероссийского народного фронта и Союза женщин России.

"Сегодня участники спецоперации в первую очередь нуждаются в нашей поддержке. Нам очень хочется, чтобы все они без исключения были здоровы и понимали, что мы, матери, сестры и жены их любим и ждем", — рассказала участник сбора гуманитарной помощи, депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Трескова.

В Свердловском отделении Союза женщин России сообщили, что уже приступили к формированию следующей партии гуманитарного груза. Ее планируют отправить на передовую к Дню защитника Отечества. Напомним, в 2022 году регион направил в новые регионы России 2,8 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Высокую оценку деятельности волонтерских организаций Среднего Урала дал председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергей Шонин на заседании круглого стола, организованного региональной Общественной палатой. Участники обсудили организацию доставки гуманитарных грузов в новые регионы России. "Неоднократно становился свидетелем отзывчивости свердловчан. Вижу, какой насыщенный график сбора и отправки на Донбасс гуманитарной помощи. Нам помогают и люди из ветеранских организаций, и казачество, и Общественная палата, и просто неравнодушные люди. Поддержка эта очень существенна. Для нас самое главное не столько материальная, сколько моральная поддержка. В тяжелые минуты самое главное для человека — помнить, что он не один. Мы все эти восемь лет знали, что Донбасс не один, что за ним Россия и все ее жители вместе с нами", — сказал представитель ветеранской организации из Луганска.