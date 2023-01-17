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17 января 2023, 18:50

Свердловский Союз комитетов солдатских матерей поддерживает идею поднять призывной возраст

Военнослужащий

Ранее с предложением увеличить призывной возраст для прохождения срочной службы в армии выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Полина Зиновьева

Руководитель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева считает правильной инициативу по повышению призывного возраста. По ее мнению, в 21 год молодые люди делают свой выбор осознанно.

"В 18 лет призывник — еще пацан. В основном в 18 лет — это тот, кто не сдал экзамены и в техникум не попал, либо тот, кто после 9 класса работал и не нашел себя. А в 21 год там уже понятно будет, насколько он здоров и годен. Парни будут осознанно поступать, они получат образование", — сказала Марина Лебедева в интервью ЕАН.

Напомним, что с предложением увеличить призывной возраст для прохождения срочной службы в армии выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Минимальный возраст призыва планируется увеличить с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет. Кроме того, глава Минобороны считает необходимым обеспечить россиянам возможность по желанию поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

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