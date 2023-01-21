Семьям свердловских мобилизованных выплатили более 600 млн рублей

Документ предусматривает, что родные участников СВО могут получить единовременно 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале произведено 30 475 выплат семьям мобилизованных граждан. Общая сумма составляет 609,5 млн рублей.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что правительство региона утвердило единовременные денежные выплаты членам семей мобилизованных 20 октября 2022 года. Документ предусматривает, что родственники участвовавших ранее или участвующих в настоящий момент в СВО свердловчан могут получить 20 тысяч рублей на семью и такую же сумму на каждого из детей военнослужащего.

Выплаты назначаются автоматически после передачи муниципалитетами списков получателей в министерство социальной политики Свердловской области. При этом близкие родственники могут самостоятельно обратиться в территориальное управление соцполитики по месту жительства.

Добавим, что на Среднем Урале работает горячая линия по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. По телефону 8 800 101-91-11 можно сообщить о проблемах с выплатами федерального денежного довольствия и обратиться с другими вопросами. Операторы принимают звонки по будням с 10:00 до 19:00.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в случае гибели или ранения участников спецоперации.