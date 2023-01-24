В Свердловской области доступны 63 бесплатные развлекательные точки для детей участников СВО

Адреса, информация об условиях акции и возможности посещения указаны на интерактивной карте. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МыВместе в Свердловской области продолжается акция по организации бесплатных развлечений для детей участников СВО. За два месяца число площадок, участвующих в мероприятии, увеличилось более чем в два раза.

Акция стартовала в Свердловской области в конце ноября — тогда были доступны 29 развлекательных точек. Сейчас в мероприятии участвуют 63 площадки в 25 муниципалитетах, сообщили в департаменте информполитики региона.

Детей участников СВО приглашают посетить батутные парки, игровые площадки, парки аттракционов и другие объекты, расположенные, в том числе, в ТРЦ. Например, в рамках акции можно бесплатно посетить ледовый каток в Академическом районе Екатеринбурга, "Парк Сказов" в Арамиле и Новолялинский центр развития культуры и спорта.

"В зимний период детям и их мамам бесплатно предоставляем коньки и лыжи. Они могут приходить и кататься хоть каждый день. Для детей до 10 лет работает игровая комната с мягким комплексом. Кроме того, жены мобилизованных освобождены от платы за занятия фитнесом, а дети бесплатно посещают спортивные секции", — сообщила директор Новолялинского центра развития Анастасия Репина.

Адреса, информация об условиях акции и возможности посещения указаны на интерактивной карте. Чтобы ребенок мог посетить игровые площадки, участвующие в акции, нужно предъявить типовую справку из военкомата с указанием того, что родитель был мобилизован, а также документ, подтверждающий его родство с ребенком.

Отметим, что волонтеры движения #МыВместе оказывают адресную поддержку семьям мобилизованных, например, сопровождают детей в детские сады, школы и секции, доставляют продукты, оказывают психологическую помощь. Также в Доме добровольцев (ул. Крылова, 2) в Екатеринбурге организован сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и их родственников.