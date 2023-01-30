Екатеринбург отправил участникам спецоперации грузовик с гуманитарной помощью

Из Екатеринбурга в зону СВО отправлена 20-тонная фура с гуманитарным грузом. Фото: telegram-канал Алексея Орлова

20-тонную фуру с гуманитарным грузом отправили сегодня из Екатеринбурга в Донбасс. Грузовик с посылками предназначен для мобилизованных военнослужащих и контрактников из Свердловской области, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Сбором груза занимался Центр помощи семьям мобилизованных "Мы рядом", который был создан по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Были собраны продукты с длительными сроками хранения, теплые вещи и обувь, средства личиной гигиены, лекарства. Также для военнослужащих были приобретены бензопилы, квадрокоптеры, тепловизоры, бытовая техника, печки, спальные мешки и другие средства обогрева. Отправка груза состоялась с территории Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского на Чусовском тракте.

"Эта отправка стала результатом неравнодушия и соучастия социально ответственных предпринимателей, крупного бизнеса, общественно-политических движений и горожан. Хочу выразить признательность волонтерам, помогавшим формировать этот груз, а также "Единой России" и Общероссийскому народному фронту. Сегодня именно они несут на своих плечах нелегкую миссию по координации всех гуманитарных проектов по поддержке Донбасса. Уральская столица помогает Донбассу не только гуманитарными грузами. 23 января группа волонтеров из нашего Центра помощи семьям мобилизованных "Мы рядом" отправилась в зону СВО. Ребята работают в больницах и пунктах обогрева в Макеевке и Мариуполе. За это им огромное спасибо! Думаю, что это далеко не последняя фура, но очень надеемся, что победа уже близка и мы ее приближаем своими действиями. В добрый путь и с Богом!" — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В пути фуру сопровождают волонтеры центра "Мы рядом". Они проконтролируют передачу посылок военнослужащим, а после опубликуют отчетный видеоролик.

Напомним, ранее несколько общественных организаций Свердловской области отправили в зону СВО 3,6 тонны гуманитарного груза.