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3 февраля 2023, 09:53

Владимир Путин поддержал идею о создании музеев спецоперации

Владимир Путин

Владимир Путин поддержал идею создать музеи спецоперации. Фото: пресс-служба Кремля

Инициатива создания таких музеев в регионах России была обнародована в ходе встречи главы государства с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

"Собирать артефакты, собирать информацию о том, где и как они [бойцы] воюют, защищая интересы нашей родины, — это чрезвычайно важно. А имея в виду, что там воюют сегодня представители всех регионов России, это и нужно делать повсеместно, поэтому идея хорошая, правильная", — сказал Владимир Путин. 

Президент напомнил, что подобного рода музеи создавались и во время Великой отечественной войны. Он также отметил, что есть моменты, на которые нужно обратить внимание.

"Делать это нужно с соблюдением мер безопасности, предосторожности, ведь речь идет о сборе материала, информации практически из зоны боевых действий", — заявил он. 

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как в Екатеринбурге проходил памятный митинг в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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