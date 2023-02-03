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Общество / Специальная операция
3 февраля 2023, 11:22

На Урале подготовили 50 операторов беспилотных летательных аппаратов

Беспилотный летательный аппарат

Было подготовлено 50 операторов беспилотных летальных аппаратов. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области часть мобилизованных военнослужащих прошли курсы подготовки по управлению беспилотными летальными аппаратами.

Первых 50 операторов беспилотников на Среднем Урале подготовили сотрудники регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

"Мы обучили 50 человек, это были мобилизованные граждане. Планируем продолжить эту практику в 2023 году", — цитирует ТАСС исполняющего обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрия Яночкина.

В этом году в отделении планируют организовать занятия по основам военной подготовки. Обучиться сможет любой желающий.

Напомним, ранее стало известно, что Свердловская область станет первым регионом РФ, где планируют возобновить уроки начальной военной подготовки в школах.

Областная газета Свердловской области

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