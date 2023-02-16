В Госдуме хотят ввести новый статус "Дети СВО"

Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуму внесут законопроект, который вводит термин "Дети СВО". Речь идет о россиянах, детство которых прошло в регионе проведения специальной военной операции или приграничных к нему. Инициативу подготовила фракция ЛДПР.

"Мы предлагаем ввести новый статус — "Дети СВО". Это граждане России, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации", — приводит РИА Новости слова руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам Леонида Слуцкого, в число таких регионов предлагается включить Донецкую и Луганскую народную республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также приграничные районы Курской и Белгородской областей. Эти субъекты тоже подвергались атакам и обстрелам со стороны Украины.

Отмечается, что законопроект рамочный, определяющий общие принципы регулирования. В дальнейшем конкретные меры социальной поддержки для "Детей СВО" могут быть разработаны и введены как на федеральном, так и на региональном уровнях. Итоговый вариант законопроекта разработчики планируют внести на рассмотрение Госдумы в ближайшие дни.

"В истории России были особенно тяжелые этапы, когда множество граждан подвергались трудным испытаниям. Так было, например, во время Великой Отечественной войны. И у нас есть региональные законы о "Детях войны", которые в разных субъектах имеют свои льготы. Вот по аналогии мы предлагаем на федеральном уровне ввести понятие "Дети СВО". Это те, кто вырос под разрывы снарядов в ходе защиты Донбасса и соседних областей от украинских боевиков", — прокомментировал законопроект первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Напомним, ранее в Госдуме рассказали, какие законы вступили в силу в феврале 2023 года.