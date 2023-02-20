Благотворительный марафон в поддержку мирных жителей Донбасса и участников СВО проведут на Среднем Урале

23 февраля состоится телемарафон в поддержку жителей Донбасса. Фото: Павел Ворожцов

Телемарафон в честь Дня защитника Отечества пройдет 23 февраля в эфире Областного телевидения. Свердловчане смогут направить средства на поддержку мирных жителей Донбасса и уральцев — участников специальной военной операции.

Марафон является частью всероссийской акции Общероссийского народного фронта "Все для Победы!". Он стартует 23 февраля в 10:00 и продлится до 14:00.

Зрители увидят выступления ведущих творческих коллективов региона и встретятся с известными уральцами.

Перевод в фонд "Все для Победы!" можно будет сделать с помощью специального QR‑кода, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в Свердловской области на базе уральских больниц организуют обучение донецких медиков, которым предстоит работать с новым высокотехнологичным оборудованием.