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21 февраля 2023, 14:38

Владимир Путин о спецоперации: Шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать задачи

Послание Федеральному Собранию

Президент выступает с посланием Федеральному собранию. Фото: кадр из прямой трансляции

Об этом Президент России заявил в начале послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит сегодня в Гостином Дворе в Москве.

Глава государства отметил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами и была открыта к конструктивному диалогу с Западом. Однако западные страны поставляли оружие в Киев и до начала специальной военной операции. 

"Элиты запада не скрывают, их задача — нанести стратегическое поражение России. Мы это именно так и понимаем, и соответствующим способом будем на это реагировать. <...> Мы защищаем свой дом и жизни людей", — подчеркнул Владимир Путин. 

Президент отметил, что ответственность за разжигание конфликта лежит на западных элитах. 

Напомним, "Областная газета" проводит круглый стол с экспертами, которые в режиме онлайн слушают и обсуждают тезисы, обозначенные президентом в послании.  

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