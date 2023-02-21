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21 февраля 2023, 14:57

Президент заявил о создании фонда адресной помощи семьям участников СВО

Владимир Путин

Президент поручил развернуть работу фонда во всех регионах России. Фото: кадр из прямой трансляции

В России создадут фонд, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции. Такое поручение сегодня озвучил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

"За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник",  — подчеркнул глава государства. 

Владимир Путин поручил развернуть работу фонда во всех регионах. При этом, президент отметил, что создание фонда не снимает ответственность с других органов власти. 

Ранее глава государства заявил, что Россия в ходе спецоперации будет последовательно решать задачи. 

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Областная газета Свердловской области

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