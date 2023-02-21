Президент заявил о создании фонда адресной помощи семьям участников СВО

В России создадут фонд, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции. Такое поручение сегодня озвучил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
"За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник", — подчеркнул глава государства.
Владимир Путин поручил развернуть работу фонда во всех регионах. При этом, президент отметил, что создание фонда не снимает ответственность с других органов власти.
Ранее глава государства заявил, что Россия в ходе спецоперации будет последовательно решать задачи.
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