Татьяна Мерзлякова о послании Владимира Путина: "Наша задача сейчас — окружить заботой и вниманием все семьи военнослужащих"

Татьяна Мерзлякова прокомментировала тезисы послания президента. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член СПЧ Татьяна Мерзлякова прокомментировала послание Президента России Федеральному собранию. Свердловский омбудсмен присутствовала на мероприятии, которое прошло в Гостином Дворе в Москве.

Послание Владимир Путин начал с темы специальной военной операции (СВО).

"В послании Президента Федеральному собранию мы услышали конкретные ответы на те вопросы, с которыми пришли сегодня, которые волнуют многих. И самая ключевая установка, которую всем дал глава государства: "Победить Россию на поле боя невозможно". С этой установкой мы и дальше будем работать", — отметила Татьяна Мерзлякова.

В Свердловской области аппарат омбудсмена вместе с областными властями с начала спецоперации занимается поддержкой участников СВО. Помощь оказывается семьям военнослужащих.

"Мы реагируем на все обращения, которые поступают на нашу горячую линию, а их довольно много. Многое делают волонтеры. Сами жители, бизнес продолжают собирать гуманитарную помощь. Поэтому особенно важно и отрадно было сегодня услышать от президента страны, что мы находимся на правильном пути", — подчеркнула Татьяна Мерзлякова по итогам выступления президента.

В обращении Владимир Путин поблагодарил всех, кто сегодня помогает приблизить победу. В первую очередь это бойцы СВО. Глава государства отметил, что для участников спецоперации необходимо исключить все проблемы материально-технического характера. Они не должны испытывать сложности со снабжением, получением денежного довольствия и медицинской помощи.

"Наша задача сейчас — окружить заботой и вниманием все семьи военнослужащих. Особое слово было сказано о семьях погибших воинов. В поддержке нуждаются и люди с реальным боевым опытом, которые должны быть востребованы в военных институтах, в работе с молодежью, на государственной службе. Слова президента о том, что Родина высоко оценивает их вклад в защиту Отечества, отозвались у всех, кто слушал сегодня послание", — добавила свердловский омбудсмен.

Также Владимир Путин сообщил, что участникам СВО необходимо раз в полгода давать двухнедельный отпуск. Кроме этого, президент поручил организовать специальный фонд поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших.

"Впереди у нас много непростой работы. Но работать нам предстоит с той уверенностью в будущем, которую дал нам сегодня президент", — резюмировала Татьяна Мерзлякова.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы с Западом мирными средствами.