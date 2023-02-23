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23 февраля 2023, 14:45

На Среднем Урале завершился телемарафон в поддержку жителей Донбасса и участников спецоперации

Студия ОТВ

Организаторы телемарафона собрали средства для участников СВО и мирных жителей Донбасса. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале завершился благотворительный марафон в поддержку мирных жителей Донбасса и участников спецоперации. Организаторы собирали средства в фонд "Все для Победы!".

Телемарафон в эфире Областного телевидения длился больше 4 часов. Его гостями стали ветераны боевых действий, деятели общественных организаций, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, главы уральских городов, представители волонтерских и добровольческих объединений, предпринимательского сообщества.

Участники рассказали о том, какую помощь уральцы оказывают бойцам специальной военной операции (СВО), как помогают семьям военнослужащих и мирным жителям новых регионов России. Из Свердловской области постоянно отправляют гуманитарные грузы в Донбасс. 

Жители могли совершить денежный перевод с помощью специального QR‑кода в благотворительный фонд "Все для Победы!". Собранные средства в том числе будут потрачены на приобретение квадрокоптеров, тепловизионных приборов, мобильных бань, аптечек, а также другого оборудования и техники, которая требуется в зоне СВО.

Напомним, ранее депутаты свердловского Заксобрания передали в ДНР бронированный автомобиль. 

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Областная газета Свердловской области

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