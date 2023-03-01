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1 марта 2023, 10:53

Госдума рассмотрит поправки в УК и КоАП РФ об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

Учебные стрельбы

Законодательная инициатива защитит всех, кто обеспечивает безопасность страны. Фото: Алексей Кунилов

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях рассмотрят депутаты Государственной думы. Речь идет об ужесточении ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил в своем telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Нарушителей предлагается наказывать штрафами в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы (иного дохода) за период до 5 лет. Также предполагается наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы сроком до 15 лет.

"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Второе чтение назначено на 2 марта. Если предлагаемые поправки будут поддержаны, то окончательное решение парламентарии примут 14 марта.

Напомним, ранее Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество тех, кто покинул Россию и открыто поддерживает нацистов.

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Областная газета Свердловской области

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