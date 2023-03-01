В Свердловской области будет создан пилотный центр военно-спортивной подготовки

Пилотные военно-спортивные центры будут созданы в 12 регионах России. Фото: Алексей Кунилов

В 12 российских регионах по поручению Владимира Путина откроют пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Этот вопрос обсудили на совещании первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев и главы субъектов.

"В 12 регионах Российской Федерации создаются пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Эта работа ведется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — отметил Юрий Трутнев.

Пилотные центры планируют разместить в Бурятии, Донецкой Народной и Чеченской Республиках, Калмыкии, Татарстане, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Ключевая роль по созданию центров возложена на Российский союз боевых искусств (РСБИ), который существует 17 лет и объединяет 71 федерацию спортивных единоборств. В секциях РСБИ тренируются больше 5 млн человек, за годы работы в союзе воспитали почти 3 тысячи мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, более 150 заслуженных мастеров спорта России.

Для работы в пилотных центрах отобраны 216 инструкторов. Они прошли обучение по тактической, инженерной и огневой подготовке, а также по управлению беспилотными летательными аппаратами в Российском университете спецназа в Гудермесе. Курс идеологической подготовки их ждет в учебном центре "Машук" в Пятигорске. После им предстоит освоить еще несколько дисциплин в Московском государственном педагогическом университете.

Ожидается, что работать центры в регионах России начнут уже мае. В каждом из них к обучению приступит смена в 300 человек. В течение года подготовку пройдут не меньше 9 тысяч граждан. К обучению будут допускаться молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Молодые педагоги в центрах смогут повысить квалификацию по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности".

Особое внимание уделят подготовке военнослужащих и добровольцев, которые отправляются в зону специальной военной операции.

"Мы должны победить, поэтому подготовку наших бойцов необходимо сделать максимально эффективной", — подчеркнул Юрий Трутнев.

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