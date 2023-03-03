Владимир Якушев вручил Звезду Героя России родным погибшего офицера

Полпред вручил родным погибшего офицера Звезду Героя России. Фото: Павел Ворожцов

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев передал высшую государственную награду семье 31-летнего капитана Ивана Марина. Ценой своей жизни герой вывел из-под огня противника дивизион российских бойцов, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

"Подвиг, который совершил ваш сын, муж и отец, лишил вас самого близкого и дорогого человека. Но я уверен: он не мог поступить иначе. Как истинный командир, он до последнего бился за своих подчиненных. Принял удар на себя, героически защитив сослуживцев. Он отдал жизнь за Отечество. За мирное небо над родным домом. За будущее для подрастающих поколений", — сказал Владимир Якушев.

Фото: Татьяна Андреева

На церемонии также присутствовал военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов.

Согласно материалам наградного дела, Иван Марин осуществлял командование реактивным артиллерийским дивизионом, который выполнял боевые задачи, сопровождая наступление отдельного мотострелкового полка в одном из населенных пунктов. Капитан Иван Марин находился на огневой позиции реактивной системы залпового огня "Град". Офицер руководил контрбатарейной борьбой с превосходящими по силам артиллерийскими подразделениями ВСУ. Российский капитан получил ранение, но продолжил руководить боем. Он лично вывел на огневую позицию боевую машину и уничтожил выстрелом наступающий танк националистов. Это позволило отвести технику российского дивизиона и личный состав на безопасное расстояние.

За проявленные при исполнении воинского долга мужество и героизм указом Президента Российской Федерации капитану Ивану Марину посмертно присвоено звание Героя России.

Фото: Татьяна Андреева

Иван Марин родился в 1991 году в Свердловске. В 2013 году он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Последовательно прошел все офицерские должности от командира взвода до старшего офицера отдела подготовки войск общевойсковой армии.

Ранее свердловская областная организация Союза ветеранов Афганистана выступила с инициативой о присвоении имени Героя России Владимира Жоги одному из скверов в Екатеринбурге.