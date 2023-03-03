В Екатеринбурге заработал центр социальной адаптации для ветеранов боевых действий и их семей

В центре окажут необходимую помощь военнослужащим и их семьям. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге начал работать областной центр, где ветераны боевых действий и члены их семей смогут пройти социальную адаптацию. Центр в режиме "одного окна" будет заниматься решением вопросов участников спецоперации и их родных.

"Обращаясь сюда, человек будет получать "рецепт" решения беспокоящих его вопросов. Специалисты центра будут заниматься первичной обработкой поступающих сигналов, наладкой взаимодействия всех государственных и муниципальных служб", — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В свердловских муниципалитетах индивидуальное сопровождение участников специальной военной операции (СВО) и их семей ведут специализированные комиссии. В областном центре также готовы оказывать всю необходимую помощь, в том числе юридическую и психологическую. В перспективе обратившимся будет доступен семейный курс психологической адаптации.

"Такой центр очень необходим. Женам и матерям нужна психологическая поддержка, бывает, что требуется помощь в решении юридических вопросов, вопросов, связанных с получением выплат и компенсаций. Ребятам, которые сейчас выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, и их семьям действительно нужна помощь в формате "одного окна", — отметил Ярослав, принимавший участие в СВО в качестве добровольца.

Центр развернут на базе организации социального обслуживания "Малахит" на улице Бакинских Комиссаров. Открыт по будням с 9:00 до 18:00, телефон (343) 227‑30‑02. Позже площадку планируют перенести в центральную часть Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики региона.

Работа центра организована в рамках поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по оказанию всесторонней поддержки россиянам, которые отстаивают интересы Отечества, а также их близким.

Напомним, в Свердловской области семьи участников СВО могут получить единовременную выплату в 20 тысяч рублей, такая же сумма положена на каждого из детей военнослужащего. Регион оказывает адресную социальную, бытовую и психологическую помощь семьям участников спецоперации.