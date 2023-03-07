Участники спецоперации поздравили жен с 8 Марта

Женам военнослужащих передали цветы. Фото: Алексей Кунилов

С Международным женским днем поздравили своих жен военнослужащие группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО). Они находятся в зоне специальной военной операции (СВО), выполняя боевые задачи, сообщает пресс-служба ЦВО.

Уральские военные записали видеопоздравления с теплыми словами для своих мам, жен, дочерей, а также передали им цветы через своих коллег.

"Любимый, получила от тебя поздравления, это было очень неожиданно и приятно. Признаюсь, ходила с мыслями, что на это 8 Марта останусь без цветов от мужа. Но, спасибо, они у меня есть и будут греть мне душу", — поделилась приятными впечатлениями жена военнослужащего ЦВО Ольга.

Видео: пресс-служба ЦВО

Напомним, в Екатеринбурге заработал областной центр социальной адаптации для ветеранов боевых действий и их семей.