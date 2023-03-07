Удостоверения ветерана боевых действий единого образца будут вручать добровольцам

Добровольцы получат удостоверения ветерана боевых действий. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.

Документы будут получать граждане, которые вступили в добровольческие формирования, созданные решением органов госвласти для содействия в выполнении задач Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Правительства России.

Удостоверения будут подтверждать статус ветерана боевых действий (закон о статусе был принят в ноябре 2022 года), а также давать право на получение льгот (в частности, скидки на оплату налога на имущество, жилищно-коммунальных услуг). Также имеющим такой статус полагается ежемесячная денежная выплата.

Выдавать удостоверения будут военкоматы регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для получения документа необходимо подать заявление. Если гражданин потерял документы, подтверждающие его участие в добровольческом формировании, то военные комиссариаты будут самостоятельно заниматься их розыском.

Напомним, в Екатеринбурге начал работу центр социальной адаптации для ветеранов боевых действий и их семей.