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10 марта 2023, 11:54

Свердловский депутат Виктор Бабенко рассказал о работе центра социальной адаптации военнослужащих

Виктор Бабенко

Виктор Бабенко рассказал, что филиалы центра развернуты во всех муниципалитетах региона. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский Центр социальной адаптации ветеранов боевых действий, открывшийся в Екатеринбурге на базе организации соцобслуживания "Малахит", будет оказывать всю необходимую помощь военнослужащим и их семьям.

Речь идет о психологической, юридической поддержке, решении вопросов с трудоустройством и других актуальных проблем для обратившихся, об этом рассказал председатель правления регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко.

Областной центр работает в будни с 9:00 до 18:00 в режиме "одного окна" на улице Бакинских комиссаров. Также доступен телефон в Екатеринбурге: (343) 227-30-02. Через некоторое время центр из микрорайона Уралмаш переедет в здание совета ДОСААФ на Малышева, 31д, где сейчас заканчивают ремонт.

"Мы все прекрасно знаем, что в ближайшее время со специальной военной операции будут возвращаться наши земляки, которые сейчас выполняют боевые задачи. Плюс у нас есть ветераны и инвалиды боевых действий, которые выполняли боевые задачи в Афганистане и на Северном Кавказе. Этот центр будет работать и с ними. Конечно, у людей, которые возвращаются, будет возникать много вопросов: это и вопросы трудоустройства, и реабилитации, и социальной адаптации. Плюс — многим нужно будет помогать с получением образования и дополнительного образования. Кроме того, кому-то, вероятно, придется поменять место работы, если не получится вернуться на прежнее место по каким-то причинам. Еще один серьезный вопрос — оказание психологической помощи. Самое главное, чтобы этот центр мог оперативно реагировать на любые вопросы, которые могут возникать", — отметил руководитель регионального Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

Представительства областного центра организованы во всех свердловских муниципалитетах. Также в ближайшее время будет создан единый колл-центр, сообщили в департаменте информационной политики региона. 

Виктор Бабенко подчеркнул, что в Свердловской области военнослужащим и их семьям оказывают большую поддержку. Родные участников спецоперации могут получить единовременную выплату. По 20 тысяч рублей перечисляют на семью и каждого ребенка военнослужащего. В регионе ведется адресная работа: оказывается социальная, бытовая и психологическая помощь.

Также Средний Урал взаимодействует с конкретными военными подразделениями, которые выполняют боевые задачи, отправляя им укомплектованные грузы.

"Все субъекты помогают. Но Свердловская область делает по-максимуму все, что от нас зависит как от опорного края державы, чтобы поддержать наших военнослужащих и их семьи", — сказал Виктор Бабенко.

Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу по всесторонней поддержке граждан, отстаивающих интересы Отечества. В феврале 2023 года глава государства поручил создать фонд адресной помощи семьям участников СВО.

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Областная газета Свердловской области

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