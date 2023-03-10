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10 марта 2023, 17:39

Гуманитарный груз отправили уральцы в зону спецоперации

Грузовик

Свердловская область отправила 11,3 тонны гуманитарного груза. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новую партию гуманитарного груза из Свердловской области направили в зону специальной военной операции (СВО) для уральцев, отстаивающих интересы страны. Свердловчане собрали для бойцов 11,3 тонны теплых вещей, продуктов, лекарственных препаратов. Также в зону СВО отправлены три автомобиля УАЗ.

Сбором груза занимались активисты региональных отделений "Союза женщин России", "Единой России", Народного фронта и сотрудники компании "Сима-Ленд". Работу координировал Дом добровольцев Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

"Символично, что груз отправляется в то время, когда мы отмечаем 80-летие подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, который на собственные средства организовали уральцы. Он с боями освобождал Курск, Брянск, Прагу, Берлин. Жители всегда держали связь с танкистами, отправляли им подарки, письма. И сегодня ни характер, ни отношение свердловчан не изменились", — заявила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина отметила, что Свердловская область не оставляет без внимания ни одной заявки общественников и властей о помощи землякам, защищающим Отечество. Добровольцы направили в зону СВО более 1,1 тысячи блиндажных свечей. Их изготовили волонтеры на базе свердловского Дома добровольцев. Свечи могут гореть до 10 часов, их используют для обогрева и приготовления пищи.

"Гофрированный картон сворачивается в спираль и помещается внутрь банки. После этого в нее наливается расплавленный парафин. В среднем на одну свечу при командной работе уходит по паре минут", — рассказала доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.

С начала спецоперации на Среднем Урале гуманитарную помощь для военнослужащих и членов их семей собирают на базе областного Дома добровольцев. Волонтеры доставляют семьям продукты и одежду, а также оказывают социальную, бытовую и психологическую помощь.

Напомним, в Свердловской области родные участников СВО могут получить единовременную выплату. Также в помощь ветеранам боевых действий и их семьям в Екатеринбурге начал работу Центр социальной адаптации.

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Областная газета Свердловской области

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