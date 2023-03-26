В Екатеринбурге добровольцы собрали гуманитарную помощь для уральских военнослужащих

Мобильный пункт Дома добровольцев Свердловской области в течение двух недель работал у Ельцин Центра в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Жители Свердловской области собрали для уральских военных, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), около 1,5 тонн продуктов, вещей и медикаментов, сообщает департамент информационной политики региона.

Мобильный пункт Дома добровольцев Свердловской области в течение двух недель работал у Ельцин Центра в Екатеринбурге.

Фото: Алексей Кунилов

Гуманитарную помощь для свердловских бойцов передали неравнодушные уральцы, а также активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Совет ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, АНО "Реабилитационный центр доктора Волковой", общественные организации "Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга", "Курултай башкир", национально-культурная автономия "Урал мари".

Фото: Алексей Кунилов

"Я являюсь добровольцем и уже неоднократно была на тех территориях, где участвуют наши ребята в СВО. Неделю назад я оттуда вернулась, мы доставили гуманитарную помощь — две фуры в Луганск и Донецк. Те эмоции, которые передают наши военнослужащие, улыбки на их лицах показывают, что это большая помощь, большая мотивация для наших ребят", — рассказала волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.

Фото: Алексей Кунилов

Отметим, по итогам 2022 года Свердловская область была признана одним из лидеров по объему собранной помощи.

Кроме того, свердловские волонтеры оказывают адресную поддержку семьям военнослужащих: доставляют продукты, одежду, решают бытовые вопросы, провожают детей в школу, секции и кружки.

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, 10 марта свердловчане отправили для уральских бойцов 11,3 тонны теплых вещей, продуктов, лекарственных препаратов.