В Екатеринбурге добровольцы собрали гуманитарную помощь для уральских военнослужащих

Жители Свердловской области собрали для уральских военных, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), около 1,5 тонн продуктов, вещей и медикаментов, сообщает департамент информационной политики региона.
Мобильный пункт Дома добровольцев Свердловской области в течение двух недель работал у Ельцин Центра в Екатеринбурге.
Гуманитарную помощь для свердловских бойцов передали неравнодушные уральцы, а также активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Совет ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, АНО "Реабилитационный центр доктора Волковой", общественные организации "Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга", "Курултай башкир", национально-культурная автономия "Урал мари".
"Я являюсь добровольцем и уже неоднократно была на тех территориях, где участвуют наши ребята в СВО. Неделю назад я оттуда вернулась, мы доставили гуманитарную помощь — две фуры в Луганск и Донецк. Те эмоции, которые передают наши военнослужащие, улыбки на их лицах показывают, что это большая помощь, большая мотивация для наших ребят", — рассказала волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.
Отметим, по итогам 2022 года Свердловская область была признана одним из лидеров по объему собранной помощи.
Кроме того, свердловские волонтеры оказывают адресную поддержку семьям военнослужащих: доставляют продукты, одежду, решают бытовые вопросы, провожают детей в школу, секции и кружки.
Напомним, 10 марта свердловчане отправили для уральских бойцов 11,3 тонны теплых вещей, продуктов, лекарственных препаратов.
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