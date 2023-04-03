Владимир Путин подписал указ о создании госфонда "Защитники Отечества"

О создании фонда помощи участникам спецоперации и их семьям Владимир Путин заявил в феврале 2023 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО). Он назван "Защитники Отечества".

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе обозначено, что деятельность фонда направлена на организацию и оказание помощи и поддержки ветеранам боевых действий, уволенным в запас. Речь идет о гражданах, принимавших участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, Украины с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. Также помощь фонда предусмотрена для лиц, которые принимали участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР), Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.

Кроме того, поддержка со стороны нового госфонда будет оказываться семьям участников СВО. Речь идет о супругах, детях, родителях.

В указе отмечается, что учредителем фонда является Правительство РФ. Формирование и деятельность будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников, которые соответствуют законодательству РФ.

Напомним, о создании фонда помощи участникам спецоперации и их семьям Владимир Путин заявил в феврале 2023 года во время послания Федеральному собранию.