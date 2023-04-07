Мотоциклы "Урал" оправили в зону спецоперации жители Ирбитского района

Гуманитарный груз бойцам в зону СВО отправили жители Ирбитского района. Фото: Юлия Берсенева

Партию мотоциклов "Урал", спецоборудование и вещи первой необходимости отправили участникам специальной военной операции (СВО) жители Ирбитского района, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сегодня отгрузка первой партии мотоциклов. Не зря в этом году мы празднуем 80 лет нашему добровольческому танковому корпусу. 80 лет назад наши земляки отправили партию мотоциклов для этого корпуса. Сегодня мы отправляем снова наши мотоциклы "Урал", чтобы бойцы могли передвигаться, могли ходить в разведку, перевозить раненых, ну и просто использовать как летучки", — отметил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

Все мотоциклы покрасили в защитный цвет, провели их техническую подготовку и снабдили набором необходимых запасных частей.

Вместе с мотоциклами в зону СВО отправились 12 маскировочных сетей. Их своими руками сделали посетители сельских домов культуры Ирбитского района. Ткань приобрели на средства, которые совет ветеранов района собрал от благотворительных концертов. Еще больше миллиона рублей смогли выделить представители местных сельхозпредприятий на покупку вещей для участников спецоперации.

Активистам, помогающим бойцам, благодарственные письма и медали вручил генерал-майор Алексей Попов.

Напомним, ранее в Екатеринбурге добровольцы собрали гуманитарную помощь для уральских военнослужащих.