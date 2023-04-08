На Среднем Урале развлекательные центры бесплатно посетили больше тысячи детей участников СВО

Развлекательные центры для детей мобилизованных указаны на интерактивной карте. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области продолжается акция, в рамках которой для детей мобилизованных жителей организуют бесплатные развлечения. Инициатива проводится в рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, сообщает департамент информационной политики региона.

За 5 месяцев более тысячи детей посетили развлекательные центры. Они отображены на интерактивной карте, сейчас она включает 50 детских центров в 22 свердловских муниципалитетах, где работают игровые комнаты, батутные парки, площадки аттракционов, рассчитанные на детей разного возраста.

Игровой центр "Стрекоза" (ТРЦ "Каменск Сити Молл") в Каменске-Уральском в акции участвует с первых дней. Для детей мобилизованных в парке открыты различные виды комплексов.

"Детям и женам мобилизованных сейчас нужны моральная поддержка и внимание. В нашем игровом центре для малышей есть мягкие коврики, интерактивные игрушки, развивающие комплексы. Для детей постарше — веревочный парк, батуты, интерактивная стена с проектором. Ну а для женщин посещение нашего центра — это в первую очередь возможность встретиться, поговорить, обсудить проблемы. Есть постоянные посетители, которые приходят к нам регулярно, и мы им всегда рады", — говорит руководитель игрового центра "Стрекоза" Елена Обухова.

Для того, чтобы посетить игровые комнаты бесплатно, нужно показать типовую справку из военкомата, которая подтверждает, что один из родителей мобилизован в Вооруженные силы РФ, а также документ, указывающий на родство ребенка с призванным военнослужащим.

В Свердловской области семьям мобилизованных оказывается адресная поддержка. В этом помогают участники общероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. При необходимости сопровождают малышей в детсады, школы и секции, помогают доставить продукты и поддерживают психологически. В Доме добровольцев (Екатеринбург, ул. Крылова, 2) ведется сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей.

Ранее в Екатеринбурге определили меры поддержки участников СВО.