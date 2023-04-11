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11 апреля 2023, 13:03

Больше 20,5 тысяч обращений поступило за полгода на горячую линию по мобилизации на Среднем Урале

Военнослужащие

Телефон горячей линии 8 800 101-91-11 доступен круглосуточно. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале за полгода на горячую линию по мобилизации поступило 20 643 звонка. Всем обратившимся была оказана необходимая помощь, сообщили в Аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Горячая линия была запущена в регионе с 28 сентября 2022 года по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. За полгода ей воспользовались мобилизованные уральцы и их родственники.

Всем обратившимся оказали психологическую помощь, 17 289 человек получили юридическую консультацию. Волонтерская поддержка оказана 10 234 семьям мобилизованных, также им рассказали, какие документы нужно собрать для получения региональных выплат. Еще 3 150 гражданам операторы разъяснили, как оформить банковские карты военнослужащих.

Часто на горячую линию поступали обращения, связанные с отсутствием медкомиссий и обмундирования. Часть звонков была связана с задержками при оформлении документов мобилизованных, речь идет о личных жетонах, банковских картах и других вопросах. Также поступали жалобы на неудовлетворительные бытовые условия в сборных пунктах. Все эти проблемы были решены.

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, в регионе горячая линия для мобилизованных и их семей стала эффективным инструментом для оказания помощи. Она помогает выстраивать контакт между властью и обществом, понимать настроение людей, снимая социальную напряженность.

Эффективность работы показала и мобильная общественная приемная свердловского омбудсмена, которую создали на территории Донецкой и Луганской народных республик. Руководитель приемной Евгений Тетерин выезжал на передовую, решая на месте социальные проблемы военнослужащих, мобилизованных и добровольцев из Свердловской области, а также из других регионов РФ: Пермского края, Челябинской, Тюменской, Курганской, Новосибирской и Иркутской областей.

Горячая линия продолжает работу на Среднем Урале. Бесплатный номер 8 800 101-91-11 доступен круглосуточно (работает автоответчик). Операторы на линии работают в будни с 10:00 до 19:00.

Напомним, в Свердловской области продолжается акция, в рамках которой дети мобилизованных могут бесплатно посетить парки развлечений в торговых центрах.

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Областная газета Свердловской области

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